السوداني: العراق يمتلك اليوم تحصينات حدودية "غير مسبوقة" لمنع تسلل الإرهابيين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة استطلاعية ميدانية إلى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، شملت النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة السادسة بقوات الحدود في قضاء سنجار.

وخلال جولته التي تضمنت تفقد قواطع عمليات الأنبار والجزيرة وغرب نينوى، كشف السوداني عن تنفيذ "ساتر أمني" وفق تحصينات استثنائية تُعتمد لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.

وأكد القائد العام أن وزارة الداخلية نجحت طيلة الفترة الماضية في بناء خط صد مميز يمثل الضمانة الأساسية لحفظ الحدود الدولية الرسمية ومنع أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية.

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد سلسلة مؤتمرات مع قادة مختلف الصنوف المنتشرة في المنطقة، والتي تضم الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري وتشكيلات وزارة الداخلية.

معرباً عن اطمئنانه التام لمستوى الجهوزية العالية والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن إجهاض أي تهديد إرهابي قبل اقترابه من الحدود.

واختتم السوداني زيارته بتوجيه رسالة طمأنة إلى الشعب العراقي، واصفاً المرابطين على الحدود بـ "الأسود" الذين يذودون عن أمن واستقرار البلاد، ومثمناً التضحيات الكبيرة التي قُدمت في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، والتي تكللت اليوم بهذا المستوى العالي من المهنية والسيطرة الميدانية.