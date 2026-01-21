سنتكوم: خطة لنقل نحو 7 آلاف معتقل من عناصر داعش من سوريا إلى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لنقل معتقلي تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية، وذلك في إطار جهود دولية لضمان بقائهم في منشآت أكثر أمناً واستقراراً.

وذكرت القيادة المركزية في بيان رسمي، أن العملية بدأت فعلياً بنجاح، حيث أشرفت القوات الأمريكية على نقل 150 سجيناً من عناصر التنظيم من أحد السجون في مدينة الحسكة السورية إلى موقع مؤمّن داخل الأراضي العراقية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف في نهايتها إلى نقل نحو 7000 مقاتل من معتقلي تنظيم داعش الموجودين حالياً في سوريا إلى سجون خاضعة لسيطرة وسلطة الحكومة العراقية قريباً، لضمان خضوعهم للإجراءات القانونية والأمنية المشدّدة.

وأكدت (سنتكوم) أن الهدف الجوهري من هذه العملية هو التأكد من بقاء هؤلاء المعتقلين في أماكن احتجاز "آمنة ومؤمَّنة"، للحيلولة دون وقوع أي خروقات أمنية، ومنع أي محاولات قد تهدف إلى إعادة إحياء نشاط التنظيم في المنطقة.