الرئيس بارزاني وأمير قطر يبحثان سبل تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في سوريا

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، مع أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في سوريا.

وخلال اتصالٍ هاتفي جرى بينهما، شدد الرئيس بارزاني وأمير دولة قطر على أهمية الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار وتجنب أي تصعيد من شأنه تهديد السلم الأهلي.

وأكد الرئيس بارزاني وأمير قطر ضرورة وقف القتال والاشتباكات، ومنع اندلاع أي مواجهات بين العرب والكورد.

مشددين على أن معالجة النزاعات والخلافات يجب أن تتم عبر الحوار والتفاهم وبالوسائل السلمية.