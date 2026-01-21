الإدارة الذاتية: قسد توافق على آخر مطالب الحكومة السورية

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في الإدارة الذاتية، في تصريح خاص لـ كوردستان24، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وافقت على آخر المطالب المقدّمة من قبل الحكومة السورية.

وأوضح المصدر أن الجيش العربي السوري لن يدخل القرى والبلدات ذات الغالبية الكوردية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة هذه المناطق ستبقى بيد قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار التفاهمات القائمة، بما يهدف إلى تجنّب التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المناطق الكوردية.