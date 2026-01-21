وفدٌ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني يلتقي برئيس مجلس النواب العراقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الثاني 2025، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، في لقاء جمعه برئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتّال، إضافة إلى عدد من نواب حزب «تقدّم».

وفي مستهل اللقاء، قدّم فؤاد حسين، باسمه وباسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، التهاني إلى هيبت الحلبوسي بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه بما يخدم المصالح الوطنية العليا.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي في البلاد، مؤكدين أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد الزمنية المحددة، إلى جانب التشديد على مبدأ الشراكة بين القوى الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ العمل المؤسسي.