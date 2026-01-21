مضمون اجتماع الرئيس بارزاني مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زيارته إلى إيطاليا، عقد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026، اجتماعاً مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والتطورات في سوريا والمنطقة بشكل عام، ومخاطر عودة تنظيم داعش، والتأكيد على ضرورة معالجة المشكلات والتعقيدات عن طريق الحوار والتشاور السلمي، وبعيداً عن العنف والحرب والصدامات.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أشاد وزير خارجية إيطاليا بالدور الحكيم للرئيس بارزاني في الحفاظ على التعايش والاستقرار في العراق وكوردستان، كما ثمّن جهود الرئيس بارزاني الرامية لتحقيق السلام والأمن في سوريا وتجنيب تعرّض الشعب الكوردي هناك للمآسي.

كما شكّلت العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا محوراً آخر للقاء، حيث اتفق الجانبان على الاهتمام بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات. وأكد وزير خارجية إيطاليا دعم بلاده لحكومة الإقليم ولشعب كوردستان.