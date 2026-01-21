القيادة المركزية الأميركية تحذّر الشرع من خرق وقف إطلاق النار مع قسد

منذ ساعة

أربيل(كوردستان 24) كشفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتصال هاتفي أجراه قائدها، الجنرال براد كوبر، مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تناول ملفات أمنية حساسة تتعلق بمستقبل المنطقة والعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).



ووفقاً للبيان الصادر عن "سينتكوم"، وجه كوبر رسالة واضحة وحازمة إلى الشرع، أكد فيها على ضرورة التزام القوات الحكومية السورية باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وشددت واشنطن على أن استقرار مناطق شمال وشرق سوريا (ڕۆژئاڤا) يعد ركيزة أساسية لمنع أي فوضى قد يستغلها الإرهاب.



وفي محور رئيسي من الاتصال، طرحت القيادة المركزية خطة تقضي بنقل قرابة 7 آلاف من مسلحي تنظيم "داعش" المعتقلين في السجون السورية إلى العراق.

وأوضحت "سينتكوم" أن هذه العملية ستتم بالتنسيق مع بغداد وبإجراءات أمنية مشددة ومنظمة لضمان عدم فرارهم أو حدوث أي خروقات.

وحذر كوبر الجانب السوري وجميع الأطراف الأخرى من مغبة التدخل في هذه العملية أو محاولة عرقلة مسار النقل، مؤكداً أن أي تشويش أو تدّخل على هذا الملف سيعرض أمن المنطقة للخطر.



وفي ختام الاتصال، شدد الطرفان على استمرار الالتزام بإنهاء تنظيم "داعش" بشكل نهائي، معتبرين أن منع عودة التنظيم للظهور هو مصلحة عليا تشمل أمن الولايات المتحدة، المنطقة، والعالم أجمع.



يأتي هذا التحرك الدبلوماسي تزامناً مع بدء التنفيذ الميداني للخطة، حيث شرعت "سينتكوم" اليوم بنقل الدفعة الأولى التي ضمت 150 مسلحاً من تنظيم "داعش" من مدينة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، في خطوة تهدف لتحصين ملف المعتقلين وضمان عدم تكرار سيناريوهات الهروب الجماعي.