ريزان حمه صالح: البابا وصف عنكاوا بالفاتيكان الصغيرة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا أن بابا الفاتيكان وكبار المسؤولين الإيطاليين يكنون احتراماً وتقدِيراً كبيراً للاستقرار والتعايش السائد في إقليم كوردستان، مشيرةً إلى أن البابا وصف "عنكاوا" بـ "الفاتيكان الصغيرة".

وخلال مشاركتها في برنامج "باسي روژ" (حدث اليوم) على شاشة "كوردستان 24"، استعرضت ريزان حمه صالح، ممثلة حكومة الإقليم في إيطاليا، تفاصيل رؤية البابا فرنسيس وسلطات الفاتيكان تجاه إقليم كوردستان.

وذكرت ممثلة حكومة الإقليم أن بابا الفاتيكان لديه إشادة وتقدير كبيرين لهذا التعايش والأمان المتجسد في إقليم كوردستان. وأشارت ريزان حمه صالح إلى أن البابا وجه كلامه لرئيس إقليم كوردستان قائلاً: "يجب عليّ أن أشكركم وأشكر مسؤولي كوردستان، ويجب أن أشكر الشعب الكوردي".

هذا الامتنان من قبل البابا جاء مرتبطاً بالمواقف الإنسانية والوطنية التي أبدتها القيادة السياسية في كوردستان، متمثلة برئيس الإقليم ورئيس الحكومة، تجاه الأخوة والأخوات من المسيحيين والإيزيديين والمكونات الأخرى.

وحول أهمية مكانة المسيحيين في إقليم كوردستان، أشارت ريزان حمه صالح إلى مقولة ذات دلالة عميقة للبابا وجهها لرئيس إقليم كوردستان، حيث قال: "يقولون لنا تعالوا للحج في الفاتيكان، لكن الفاتيكان الصغير هو عنكاوا، وهي تقع في إقليم كوردستان".

وبحسب ممثلة الحكومة، فإن هذا الوصف من قبل البابا فرنسيس يحمل معنى سياسياً ومعنوياً كبيراً، ويُعد بمثابة اعتراف من مليار مسيحي في العالم بهذا الاستقرار، كون أنظار العالم المسيحي تتجه دوماً نحو ما يصدر عن البابا والفاتيكان.

كما أكدت ريزان حمه صالح أنه بالإضافة إلى البابا، فإن كبار المسؤولين الإيطاليين يدعمون أيضاً هذا النموذج الجميل للتعايش الديني والقومي الموجود في إقليم كوردستان، وينظرون بعين الإجلال لحماية حقوق المكونات من قبل حكومة إقليم كوردستان.