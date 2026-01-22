آنو جوهر: سلطات الفاتيكان تنظر إلى الرئيس بارزاني كرجل سلام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صرح آنو جوهر بأن زيارة الرئيس بارزاني للفاتيكان شهد تأكيداً كبيراً على أهمية التعايش السائد في إقليم كوردستان.

وأعلن آنو جوهر، وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان وعضو الوفد المرافق للرئيس بارزاني في الفاتيكان: "زار الرئيس بارزاني بابا الفاتيكان بصفته رئيساً لأمة ووطن، وقد حظي باستقبال تاريخي من لدن قداسة البابا، وعقدا اجتماعاً ثنائياً خاصاً استمر لوقت طويل".

وأضاف آنو جوهر قائلاً: "إن سلطات الفاتيكان وإيطاليا تنظر إلى الرئيس بارزاني كرجل للسلام".

كما أشار إلى أنه جرى التباحث بشأن التعايش الموجود في إقليم كوردستان، لافتاً إلى أنه من المقرر إجراء عدد من اللقاءات الهامة الأخرى خلال الأيام القادمة.