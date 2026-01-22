"ملف معتقلي داعش" .. واشنطن تعيد ترتيب أوراقها في سوريا ما بعد الأسد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أمس الأربعاء، انطلاق مهمة واسعة النطاق لنقل معتقلي تنظيم «داعش» من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية. وتأتي هذه الخطوة، بحسب البيان العسكري، لضمان إبقاء العناصر الإرهابية في "بيئة احتجاز آمنة" ومنع أي محاولات للفرار قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

بدأت المهمة بنقل الدفعة الأولى التي تضم 150 مقاتلاً من سجن الحسكة إلى موقع آمن في العراق، كجزء من خطة شاملة تهدف لنقل نحو 7000 معتقل تدريجياً إلى مراكز احتجاز تخضع لسيطرة الحكومة العراقية.

وفي سياق التنسيق الدبلوماسي، أجرى الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أطلعه خلالها على تفاصيل الخطة. وشدد كوبر على ضرورة التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لتسهيل عملية النقل "المنظمة والآمنة"، معرباً عن أمله في تفادي أي إجراءات ميدانية قد تعرقل المهمة.

تأتي التحركات الأميركية في أعقاب تراجع سيطرة «قسد» في الشمال الشرقي، ما أثار قلقاً دولياً حول مصير عشرات السجون التي كانت تحت حمايتها. وفي بغداد، رحب مسؤول عراقي بالخطوة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن وضع السجناء تحت إشراف الحكومة العراقية بالتنسيق مع واشنطن "ينهي تماماً احتمالات إعادة بناء التنظيم لقدراته".

ميدانياً، كشفت تقارير عن إلقاء القبض على 90 عنصراً من «داعش» فروا سابقاً من سجن الشدادي، بينما يسابق الجيش السوري الزمن لتأمين المناطق التي استعاد السيطرة عليها مؤخراً، في ظل أكبر تحول في خارطة السيطرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.