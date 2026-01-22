نيجيرفان بارزاني يستقبل مظلوم عبدي في أربيل

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم (الخميس،22 كانون الثاني 2026)، مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ووفداً مرافقاً له.

وجرى خلال اجتماع الجانبين بحث آخر مستجدات الأوضاع في سوريا. حيث أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على استمرار جهوده واتصالاته مع جميع الأطراف المعنية من أجل استدامة وقف إطلاق النار واحتواء التوترات والاستئناف الفوري للحوار بين "قسد" ودمشق. كما جدد التأكيد على أهمية ضمان وحماية حقوق الكورد وجميع المكونات في ظل سوريا موحدة.

من جانبه، وإلى جانب استعراض آخر تطورات الوضع، أعرب السيد مظلوم عبدي عن شكره وتقديره لدور ودعم الرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان ومساعيهم لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل، وأكد على استعدادهم ورغبتهم في الحل السلمي للمشاكل على أساس ضمان حقوق الشعب الكوردي ضمن سوريا موحدة.

وشكلت مخاطر وتهديدات عودة ظهور داعش وتأثيراتها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بشكل عام، محوراً آخر للاجتماع.