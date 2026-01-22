توم باراك يؤكد دعم واشنطن لاتفاق "قسد" والحكومة السورية ويدعو لتعزيز الثقة

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع قيادات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تركز حول مستجدات العملية السياسية والميدانية في سوريا.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال توم باراك: "لقد تشرفت اليوم بالاجتماع مع الجنرال مظلوم عبدي والسيدة إلهام أحمد"، مشيراً إلى أن اللقاء شهد تباحثاً معمقاً حول آفاق التعاون المستقبلي.

وأكد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء على "دعم الولايات المتحدة وپالتزامها الراسخ بدفع عملية التكامل والتوحيد التي نص عليها الاتفاق المبرم في 18 كانون الثاني الجاري بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية".

كما كشف باراك عن وجود توافق بين جميع الأطراف على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، موضحاً أن "الخطوة الأساسية الأولى تتمثل في الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الحالي".

وأضاف المبعوث الرئاسي أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً مشتركاً لتحديد وتنفيذ "إجراءات بناء الثقة" من قبل جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وترسيخ دعائم الاستقرار الدائم في المنطقة.

تأتي هذه التحركات الأمريكية في إطار الجهود الدولية الرامية لتقريب وجهات النظر بين القوى السورية المختلفة وضمان استمرار الهدوء الميداني تمهيداً لحل سياسي شامل.