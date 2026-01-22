سكان كوباني بلا ماء ولا كهرباء.. دمشق تستخدم "سلاح الخدمات" للضغط على المدنيين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم، أن المجموعات المسلحة التابعة للحكومة السورية (في إشارة للمجموعات المرتبطة بدمشق والحكومة المؤقتة) واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي، مستمرة في شن هجمات عسكرية واستهداف مناطق مأهولة.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن "قسد"، فقد تم تسجيل 22 انتهاكاً خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، طالت مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات ركزت بشكل أساسي على مدينة كوباني ومحافظة الحسكة، بالإضافة إلى محيط سجن "الأقطان" في مدينة الرقة. وأشارت القوات إلى أن التصعيد لم يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل لجأ المسلحون الموالون لدمشق إلى استخدام الخدمات الأساسية كأداة ضغط، حيث أقدموا على قطع خطوط المياه والكهرباء عن سكان مدينة كوباني، ما يُعد انتهاكاً إنسانياً مباشراً بحق المدنيين.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يسود فيه القلق من انهيار التفاهمات السابقة بوقف العمليات القتالية، حيث حذرت "قسد" من أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت الخدمية يهدد استقرار المنطقة بشكل جدي.

وشددت قوات سوريا الديمقراطية في ختام بيانها على أن الطرف الآخر يضرب عرض الحائط بكل المبادئ والاتفاقيات، عبر استمراره في تقويض الأمن والسلم المجتمعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.