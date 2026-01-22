البطريرك ساكو يوجّه نداءً من أجل السلام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، نداءً عاجلاً وشاملاً من أجل السلام، أعرب فيه عن قلق الكنيسة البالغ حيال "العسكرة والاستقطاب" وتراجع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واضعاً خارطة طريق من ثلاث نقاط لتجاوز الأزمات الراهنة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وفي مستهل ندائه، دعا الكاردينال ساكو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في التصدي للنزاعات عبر الحوار، صوناً لسيادة البلدان وحقوق الإنسان. كما وجه خطاباً مباشراً إلى الحكومات المحلية، مشدداً على ضرورة "القراءة المعمقة للواقع" واتخاذ تدابير ملموسة لحماية الأوطان وتوفير العيش الكريم والمساواة للمواطنين، واصفاً هذه الخطوات بأنها "مسؤولية تاريخية لا يمكن الهروب منها".

وحول الشأن العراقي، أطلق البطريرك دعوة صريحة للإصلاح الجذري، مؤكداً أن الوقت قد حان للانتقال من "مرحلة الشعارات إلى الأفعال". وحدد ساكو أولويات المرحلة في ثلاث نقاط جوهرية:

حصر السلاح بيد الدولة.

مواجهة الفساد بحزم.

اعتماد مبدأ المواطنة والكفاءة كمعيار وحيد لبناء الدولة.

وفي رؤية لافتة لشكل الدولة، أكد غبطته أن "الدين شأن شخصي"، بينما يجب أن يُدار الشأن العام بناءً على الكفاءة والاقتدار. وشدد على أن جميع العراقيين متساوون أمام القانون، مشيراً إلى أن المسيحيين العراقيين جزء أصيل من نسيج المجتمع ولا يقلون كفاءة عن غيرهم، ولهم أدوار تاريخية مشهودة في بناء البلاد.

واختتم الكاردينال ساكو نداءه بمطالبة الحكومة العراقية بتبني "التنوع الديني والإثني" كعنصر غنى وطني، داعياً إلى خطوات عملية تشمل:

تغيير الخطاب في وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية (المساجد والكنائس).

تطوير وتحسين المناهج التعليمية في المدارس لتعزيز قيم قبول الآخر.

منهياً نداءه بالآية الإنجيلية: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ"، كرسالة تذكير بالواجب الأخلاقي الملقى على عاتق القادة وصناع القرار لإنقاذ المنطقة من ويلات الحروب.