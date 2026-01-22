سليمان أوسو: موقف الأطراف الكوردية يبعث على التفاؤل وجهود الرئيس بارزاني أثمرت عن اتفاقات إيجابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، أن المواقف الموحدة للأطراف الكوردية في المرحلة الراهنة تبعث على الفخر والاعتزاز، مشدداً على أن الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي يقودها الرئيس مسعود بارزاني تلعب دوراً محورياً في تهدئة الأوضاع.

وقال أوسو، في تصريح لغرفة أخبار "كوردستان 24"، إن "اتفاق الـ 18 من كانون الثاني الجاري جاء ثمرةً مباشرة لجهود وحرص الرئيس مسعود بارزاني"، داعياً إلى ضرورة حل جميع التوترات والأزمات القائمة عبر الحوار والوسائل السلمية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وأشاد أوسو بالدور الإنساني لمؤسسة "بارزاني الخيرية"، مشيراً إلى أن مساعداتها العاجلة ساهمت بشكل كبير في رفع الروح المعنوية للأهالي وتخفيف معاناتهم. كما أعرب عن تفاؤله بأن "اتصالات الرئيس بارزاني وتحركاته مع الأطراف الدولية ستتمخض عن نتائج إيجابية وملموسة لصالح المنطقة".

وفي سياق متصل، تطرق عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي إلى تداعيات الصراع في حلب، مبيناً أن المعارك تسببت في موجات نزوح واسعة، إلا أنه استدرك قائلاً: "إن الموقف المتضامن للأطراف الكوردية والكورد في كل مكان حيال هذه الأزمة كان مثار إعجاب، وهو دليل واضح على وحدة الصف والخطاب الكوردي".

ووجه أوسو نداءً إلى العشائر العربية في سوريا، بضرورة الابتعاد عن "خطاب الكراهية" الذي تحاول بعض الجهات بثه، مذكرًا بأن "المكونين الكوردي والعربي يعيشان معاً في هذه المنطقة بسلام منذ مئات السنين، ومصيرنا مشترك".

وختم سليمان أوسو تصريحه بالتأكيد على الثوابت الكوردية، قائلاً: "الكورد دعاة سلام، ونحن لا نريد الحرب أو تأزيم الأوضاع، بل نسعى لاستقرار المنطقة وحماية حقوق شعبنا".