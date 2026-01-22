الجمعية الوطنية الفرنسية تدعو الى إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الأوروبية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اعتمد النواب الفرنسيون الخميس نصا يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في إجراء حظي بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وصوّت أعضاء الجمعية الوطنية بعد نقاش استمر خمس ساعات، لصالح اعتماد النص الذي أدرجه على جدول الأعمال نواب حزب الجمهوريين اليميني. وتمّ إقراره بغالبية 157 نائبا صوتا مقابل 101.

ويدعو النص غير الملزم المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء لإدراج "حركة الإخوان المسلمين ومسؤوليها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، كما يطلب من الاتحاد الأوروبي "تقييما قانونيا وواقعيا لشبكة جماعة الإخوان المسلمين العابرة للحدود".

وكانت الولايات المتحدة صنّفت في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، تلبية لمطالبة حلفائها العرب والمحافظين الأميركيين.

وانحسر حضور الجماعة التي تأسست في مصر في العام 1928، في السنوات الأخيرة تحت ضغط القوى العربية الكبرى. وهي صُنفت "إرهابية" في بعض الدول مثل مصر والسعودية، كما حظرها الأردن في نيسان/أبريل.

واعتبر مقرّر النص، النائب عن الجمهوريين إريك بوجيه، أن مشروع الجماعة هو "إعلاء الشريعة على قانون الجمهورية"، معتبرا أن مثل هذا التصنيف سيسمح بتجميد التمويلات ويسهّل تبادل المعلومات بين الدول.

ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الفرنسية ستنقل هذه المبادرة الى المستوى التنفيذي الأوروبي. ولم تصوّت وزيرة الفرنكوفونية إلينور كارو لصالح النصّ، معتبرة أن صياغته غير متمكنة في الشق القانوني.