الرئيس بارزاني يزور ممثلية حكومة إقليم كوردستان في روما

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، إلى مقر ممثلية حكومة إقليم كوردستان في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس بارزاني اجتماعاً مع طاقم وكادر الممثلية، حيث سيطلع عن كثب على سير الأعمال والنشاطات الدبلوماسية.

وبحسب مراسل كوردستان 24، سيتناول الاجتماع تقييم أداء الممثلية وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وإيطاليا، إضافة إلى التأكيد على دور الممثلية في تطوير الروابط المشتركة وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.