مظلوم عبدي يشكر الرئيس بارزاني ويثمن مواقف إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس مسعود بارزاني، مشيداً بالجهود التي يبذلها ومواقف إقليم كوردستان الداعمة.

وأكد مظلومعبدي، أن مساعي الرئيس بارزاني وجهوده تحظى بتقدير عالٍ، مشيراً إلى أن المواقف التي أبداها إقليم كوردستان هي "محل احترام وثناء"، وتجسد روح التضامن والحرص المسؤول.

وقال الجنرال مظلوم عبدي في منشور له على منصة إكس اليوم الجمعة، "التقيت بكاك نيجيرفان رئيس إقليم كوردستان العراق، في اطار الجهود السياسية الرامية الى تقريب وجهات النظر بيننا وبين الحكومة السورية".

وأضاف، "نعرب عن تقديرنا لجهود الرئيس مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني في هذه المرحلة، اذ يستمر دعمهما للمساعي السياسية بالتنسيق مع الوسيط الامريكي، بهدف وقف اطلاق النار والعودة الى الحوار وتطبيق الاتفاقية المبرمة، بما يضمن انجاح عملية الدمج بيننا وبين الحكومة السورية"،

وتابع قائلاً، "ان موقف إقليم كوردستان قيادةً وشعباً، محل تقدير واحترام بالغين لدى شعبنا".