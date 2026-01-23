إلهام أحمد تشيد بدعم الشعب الكوردي للإدارة الذاتية وقواتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أشادت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بالدعم الذي يقدّمه الشعب الكوردي في الداخل والجاليات الكوردية في المهجر لنضال الإدارة الذاتية وقواتها في سوريا.

وقالت أحمد في منشورٍ عبر منصة إكس، إن الوقوف “الصادق والمسؤول” للشعب الكوردي شكّل عاملًا مهمًا في دعم مسار الإدارة الذاتية.

معتبرة أن الأصوات والتحركات السياسية والإعلامية للكورد أسهمت في تشكيل “خط دفاع حقيقي” عن كرامة الشعب الكوردي وحقه في العيش بحرية وأمان.

ودعت أحمد أبناء الشعب الكوردي في الداخل والخارج إلى الاستمرار في دعمهم وبوتيرة عالية، مؤكدة أن هذا الدعم ضروري لإنهاء ما وصفته بخطر الإبادة الذي يتهدد الشعب الكوردي.