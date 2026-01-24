انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن في أبوظبي

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عُقدت الجمعة في أبوظبي جولة أولى من محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة للبحث في تسوية يعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترمي إلى وضع حد للحرب المتواصلة منذ نحو أربعة أعوام.

وهذه المباحثات التي تستكمل السبت، هي أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وسبق بدء المباحثات التي من المقرّر أن تُستأنف السبت، تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسألة المناطق التي تطالب بها روسيا، لا تزال القضية الرئيسية وستكون على جدول الأعمال في العاصمة الإماراتية.

وكتب رستم عمروف، أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض، عبر إكس أن الجلسة "تركزت على المعايير التي تتيح وضع حد للحرب التي بدأتها روسيا، ومنطق عملية التفاوض الهادفة الى الدفع نحو سلام دائم ومشرّف".

وأشار الى أن "اجتماعات إضافية مقررة غدا" السبت.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أفادت الجمعة عن بدء المباحثات، مشيرة الى أنه من المقرر "أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة".

والتقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات، معربا عن أمله في أن تسفر عن "نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات"، وفق ما أورد الاعلام الرسمي في أبوظبي.

وتأتي المباحثات في الإمارات بعد لقاء جمع الرئيسين الأميركي والأوكراني في دافوس هذا الأسبوع، وبعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والموفد الأميركي ستيف ويتكوف في الكرملين، امتد حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وتكثّفت في الأشهر الأخيرة الجهود الدبلوماسية، خصوصا تلك التي يبذلها ترامب، لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. لكن موسكو وكييف لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن مسألة المناطق والأراضي.

وشددت روسيا الجمعة على أنها لن تتخلى عن مطالبها المتمثل بانسحاب كييف من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وهو شرط تعتبره الأخيرة غير مقبول، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "موقف روسيا واضح تماماً ويتمثل بضرورة انسحاب أوكرانيا وقواتها المسلحة من أراضي دونباس"، مضيفا "هذا شرط بالغ الأهمية".

ويقول الجانبان إن مسألة المناطق الشرقية هي إحدى القضايا الرئيسية التي تعيق التوصل إلى تسوية للحرب التي أودت بعشرات الآلاف وشردت الملايين وتسبب بدمار واسع خصوصا في الشرق.

وقال زيلينسكي للصحافيين قبل المحادثات الثلاثية إن "دونباس قضية محورية"، معربا عن أمله في أن تؤدي المباحثات "الى إنهاء الحرب". لكنه أضاف "قد تسير الأمور بشكل مختلف، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وشدد في منشور لاحق الجمعة على "ضرورة ألا يكون لدى أوكرانيا وحدها الرغبة في إنهاء الحرب وإرساء الأمن الكامل، بل أن تبدي روسيا أيضا، بطريقة ما، رغبة مماثلة".