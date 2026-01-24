"قسد" تفصل أحد مقاتليها وتحيله للمحاكمة العسكرية بسبب "سلوك غير لائق"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، بياناً توضيحياً بخصوص تداول صور تظهر "سلوكاً غير مقبول" لأحد مقاتليها، مؤكدة اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقه.

وذكر البيان أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تابعت بدقة التقارير والصور التي انتشرت مؤخراً، والتي ظهر فيها أحد المقاتلين وهو يلتقط صوراً إلى جانب جثث مسلحين من الطرف الآخر، وذلك خلال تصدي القوات لهجوم شنته مجموعات مسلحة تابعة لدمشق على قرية "خروس" الواقعة ريفي كوباني الجنوبي.

وأكدت "قسد" في بيانها أنه "انطلاقاً من التزامنا بالقيم العسكرية والإنسانية والأخلاقية، نعلن عن فصل المقاتل المعني من صفوف قواتنا فوراً، وإحالته إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وشدد المركز الإعلامي على أن هذا التصرف هو "سلوك فردي ومعزول"، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن مبادئ وقيم قوات سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى أن القوات عُرفت دائماً باحترام المعايير الإنسانية وحفظ كرامة الموتى.

واختتمت القوات بيانها بالتأكيد على مواصلة أداء مهامها وفقاً للقيم السامية التي تأسست عليها، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس القوانين الدولية والأخلاقيات العسكرية.