وزارة الداخلية لـ "كوردستان 24": الدفعة الثانية من سجناء داعش ستصل إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت 24 كانون الثاني 2026، عن موعد وصول الدفعة الثانية من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي المنقولين من السجون السورية إلى العراق، مؤكدة أن هؤلاء السجناء سيتم توزيعهم على عدة مراكز احتجاز داخل البلاد.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول الوجبة الثانية من سجناء التنظيم"، كاشفاً عن أن السلطات العراقية تسلمت حتى الآن 150 عنصراً من مقاتلي التنظيم الإرهابي.

وأوضح ميري أن عملية نقل السجناء من الأراضي السورية إلى العراق تتم بإشراف مباشر من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم). وأضاف: "أبدى التحالف الدولي استعداده التام لدعم العراق في عمليات النقل وتأمين الحماية اللازمة للسجناء"، مشيراً إلى عدم وجود سجن محدد لإيوائهم، بل سيتم توزيعهم على سجون مختلفة وفقاً للإجراءات المتبعة.

تأتي هذه الخطوة في ظل حالة من عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، وتصاعد المخاوف من احتمال فرار المعتقلين من السجون التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وبحسب بيانات القيادة المركزية الأمريكية، فإن الهدف النهائي هو نقل نحو 7,000 سجين من عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، هذه التحركات بأنها "خطوة استباقية لضمان الأمن القومي العراقي"، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى قد بدأ بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للتعامل مع هؤلاء السجناء فور وصولهم.

وفي سياق الإجراءات الأمنية، طمأن المسؤولون العراقيون بأن الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل، حيث تم وضع ثلاثة خطوط دفاعية لصد أي تهديدات محتملة. وفي غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعوته للدول الأوروبية بضرورة استعادة رعاياها من المنتمين للتنظيم والمحتجزين حالياً، بهدف محاكمتهم في بلدانهم الأصلية.