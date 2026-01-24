مؤسسة بارزاني الخيرية في فرجينيا تطلق حملة دولية لدعم روجآفا وتدعو الجالية الكوردية للمساهمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السيدة "خوناف أمين"، مسؤولة مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية (BCF) في ولاية فرجينيا الأمريكية، عن إطلاق سلسلة من المبادرات الإنسانية العاجلة لجمع التبرعات والمساعدات لدعم الأهالي في روجآفا غرب - كوردستان (شمال شرق سوريا)، وذلك في ظل الأزمات الإنسانية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وفي حوار خاص مع "كوردستان 24"، أكدت خوناف أمين أن المؤسسة تعمل منذ عامين بشكل رسمي من خلال مكتبها في فرجينيا على تنسيق الجهود الإغاثية.

وأوضحت أن المصاب الأليم الذي تعرض له المكون الكردي في روجآفا قد وحّد مشاعر الكرد في جميع أجزاء كردستان الأربعة، مما استدعى تحركاً ميدانياً وقانونياً واسعاً في الولايات المتحدة.

وكشفت أمين عن توفير قنوات متعددة وسهلة للمساهمة المالية عبر حسابات رسمية للمؤسسة في "بنك أوف أمريكا"، بالإضافة إلى تفعيل منصات الدفع الإلكتروني العالمية مثل (PayPal، Cash App، Venmo، Zelle)، لتمكين المتبرعين من إرسال مساعداتهم من منازلهم بكل سهولة وشفافية.

وأشارت إلى أن التبرعات يتم توجيهها مباشرة لتمويل مشاريع المؤسسة في روجآفا وإقليم كردستان، والتي تشمل:

المشاريع الصحية: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة.

المشاريع التربوية: دعم التعليم وحماية مستقبل الأطفال.

رعاية الأيتام: بالتعاون مع منظمات دولية مثل "منظمة أزاد ليتامى العالم".

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت مسؤولة المكتب عن تنظيم حملة لجمع التبرعات في مدينة "ناشفيل" الأسبوع المقبل، مع خطط للتوسع في ولايات أخرى.

كما شددت على أهمية "الاشتراك الشهري" حتى بمبالغ رمزية (مثل 5 دولارات)، لضمان استدامة المشاريع الإنسانية الطويلة الأمد.

واختتمت خوناف أمين تصريحها بتوجيه نداء إلى الجالية الكردية الكبيرة في أمريكا بضرورة التكاتف خلف جهود مؤسسة بارزاني الخيرية.

وأكدت أن دور المكتب لا يقتصر على جمع التبرعات فحسب، بل يمتد ليكون صوتاً للأهالي أمام أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ في واشنطن، لنقل معاناة الشعب الكردي واحتياجاته الإنسانية إلى مراكز صنع القرار العالمي.