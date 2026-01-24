صباح النعمان لكوردستان 24: محاكمة سجناء داعش تجري وفقاً للقانون العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن جميع مسلحي تنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى السجون العراقية سيخضعون للمحاكمة وفقاً للقوانين النافذة في البلاد، وسينالون جزاءهم العادل.

وأشار نعمان في تصريح خاص لـ "كوردستان 24" إلى أن وضع هؤلاء السجناء من عناصر داعش الذين وصلوا إلى العراق مؤمن بالكامل.

مبيناً أن أغلبهم مطلوبون لدى المحاكم العراقية، ولذلك ستتم مواجهتهم بالقضاء وفقاً للقوانين المحلية.

كما أكد النعمان أن مجلس القضاء الأعلى أبدى استعداده التام للإشراف على عملية محاكمة هؤلاء المسلحين، ومن المقرر البدء بالإجراءات القانونية في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق بعملية النقل، صرح المتحدث باسم القيادة العامة بأن عملية نقل مسلحي داعش من سوريا إلى السجون العراقية مستمرة، وتتم تحت إشراف مشترك من السلطات في بغداد.

وبحسب المعلومات، فقد تم حتى الآن تسليم 150 مسلحاً من داعش من سوريا إلى العراق، ومن المتوقع أن يصل عدد المسلحين الذين سيتم نقلهم في المراحل المقبلة إلى 700 شخص.