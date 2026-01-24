بالصور والفيديو.. العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا بثلاث طبقات من الحماية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية عن استكمال تعزيزاتها الأمنية على طول الحدود مع سوريا، خاصة في المناطق المحاذية لغربي نينوى، وذلك في إطار خطة شاملة لمنع أي عمليات تسلل أو تهديدات إرهابية قد تنجم عن الأوضاع غير المستقرة في الجانب السوري.

أكد درمان باعدري مراسل "كوردستان 24" من الموقع الحدودي، أن القوات العراقية اعتمدت نظاماً دفاعياً متطوراً يتكون من ثلاث طبقات أمنية:

الجدار الكونكريتي: جدار إسمنتي عالٍ يمنع الرؤية والعبور.

الأسلاك الشائكة والخنادق: حواجز حديدية مدعمة بخنادق عميقة.

منظومة المراقبة الإلكترونية: كاميرات حرارية وأبراج مراقبة ذكية تعمل على مدار الساعة.

ورصدت عدسة "كوردستان 24" تدريبات عسكرية مكثفة لمنتجي قوات الحدود والجيش العراقي في المنطقة. وفي لقاءات ميدانية، عبر الجنود عن استعدادهم التام للدفاع عن أرض الوطن.

قال أحد المقاتلين: "نحن هنا لنطمئن أهلنا في العراق بأن الحدود مؤمنة بالكامل بفضل الله وبسواعد أبطالنا، ولن نسمح لأي شخص بالاقتراب أو العبث بأمننا".

وأضاف مقاتل آخر: "الوضع الأمني ممتاز والمعنويات في أعلاها. نحن متواجدون على مدار 24 ساعة، ومنظوماتنا الدفاعية جاهزة للرد على أي طارئ".

من جانبه، أكد ضابط رفيع في قيادة قوات الحدود أن الإجراءات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في شل حركة المهربين والجماعات الإرهابية. وأوضح قائلاً: "هذه الموانع تعتبر من أقوى الموانع الحدودية في المنطقة. حتى الآن، لم نرصد أي تحركات مشبوهة من الجانب السوري باتجاه أراضينا، وقواتنا في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي نشاط غير قانوني".

تأتي هذه الخطوات العسكرية بعد سلسلة من الهجمات والتوترات الأمنية التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا (روج آفا) غرب كوردستان في الآونة الأخيرة. ويمتد الشريط الحدودي الذي تم تأمينه بشكل مكثف لأكثر من 300 كيلومتر، حيث تنتشر وحدات من الجيش وقوات الحدود بآلياتهم العسكرية وعربات "الهمر" المدرعة لضمان استقرار المنطقة ومنع انتقال الصراعات إلى الداخل العراقي.

تقرير: درمان باعدري – كوردستان 24 – الحدود العراقية السورية