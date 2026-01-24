الأمم المتحدة تشيد بالأعمال الإنسانية لمؤسسة بارزاني الخيرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- زار وفد رفيع المستوى من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في سوريا، برئاسة جيمس كارانجا، مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في مدينة قامشلو (القامشلي)، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني في المنطقة وتفقد الأنشطة الإغاثية التي تُنفذ للنازحين والمنكوبين.

وخلال اجتماع مشترك مع موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، سلط الجانبان الضوء بالتفصيل على الظروف القاسية التي يواجهها النازحون والتحديات الإنسانية التي تعترض المنطقة. كما أكد وفد الأمم المتحدة ورئيس المؤسسة على أهمية تعزيز التنسيق لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع مزرية.

وقام جيمس كارانجا والوفد المرافق له بجولة ميدانية لتفقد مواقع توزيع المساعدات، حيث أعربوا عن إعجابهم بالمستوى العالي من التنظيم وجودة أعمال مؤسسة بارزاني الخيرية. وأبدى وفد الأمم المتحدة شكره وتقديره الكبيرين للجهود الحثيثة للمؤسسة، التي تمكنت من إيصال الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بأسلوب علمي وإنساني.

تعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية إحدى المنظمات الإنسانية الفعالة في "روج آفا" وسوريا، وقد لعبت دوراً رئيسياً خلال السنوات الماضية في تقديم المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء. ويُعد هذا التنسيق بين الأمم المتحدة ومؤسسة بارزاني الخيرية مؤشراً على الثقة الدولية بقدرات هذه المؤسسة في إدارة الأزمات الإنسانية وإيصال المعونات بشكل شفاف وعادل.