الخارجية السورية تفند أنباءً بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع قسد

منذ 54 دقيقة

أربيل(كوردستان24)- نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأنباء المتداولة حول تمديد وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن مستقبل محافظة الحسكة، مؤكدة أن "دمشق لم تتلقَ حتى الآن أي "رد إيجابي" على العروض المقدمة لإنهاء الملف سلمياً".

وأكد مدير الشؤون العربية في الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة "سانا"، أنه لا صحة لما يشاع عن تمديد ما أسماه بالمهلة التي منحتها الحكومة لـ "قسد". وأشار الأحمد إلى أن بث مثل هذه الإشاعات يهدف إلى "إحراج الدولة السورية"، معتبراً أن طلبات الهدنة المتكررة من جانب "قسد" هي كسب للوقت بشكل وصفه بـ"تغير مفهوم الهدف".

شدد الأحمد على أن الموقف الرسمي السوري يتمسك بضرورة حصر "كل السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف" بيد وزارتي الدفاع والداخلية حصراً.

كما تطرق الأحمد إلى ما وصفع ملف تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) في سوريا، واصفاً إياه بـ "الخرق الواضح للقانون الدولي والأعراف"، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه الخروقات "قانونياً".

يأتي هذا التصعيد الكلامي بعد إعلان الرئاسة السورية الانتقالية في 20 من الشهر الجاري عن "تفاهم مشترك" مع "قسد" حول الحسكة، تضمن منح الأخيرة مهلة 4 أيام للتشاور ووضع خطة للدمج الإداري والميداني والتي وافق عليها الجانب الكوردي، وبالتزامن مع ذلك، كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت وقف إطلاق النار في كافة القطاعات، وهي المدة التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي معلن، وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.