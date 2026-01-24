قسد: دمشق تمضي نحو التصعيد: رصدنا تحشيدات وتحركات

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت قوّات سوريا الديمقراطية أن الحكومة المؤقتة تواصل بشكل ممنهج، تحضيراتها العسكرية وتصعيدها الميداني في الجزيرة وكوباني على الرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة.

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً حول آخر التطورات في الجزيرة وكوباني، جاء فيه:

"على الرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بيننا وبين حكومة دمشق، تواصل الأخيرة، بشكل ممنهج، تحضيراتها العسكرية وتصعيدها الميداني في مناطق الجزيرة وكوباني، حيث تم رصد تحشيدات عسكرية وتحركات لوجستية تؤكد وجود نية واضحة للتصعيد وجرّ المنطقة نحو مواجهة جديدة".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، تعرّضت قواتنا اليوم لهجومين منفصلين في منطقة الجزيرة، في خرق واضحٍ لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع: "وفي الوقت الذي التزمت فيه قواتنا، ولا تزال، ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، نؤكد أن ما تقوم به حكومة دمشق من استعدادات عسكرية يتناقض كلياً مع التزاماتها، ويكشف عن مساعٍ متعمدة لإفشال التهدئة والدفع باتجاه الحرب بدل الحلول السياسية".

وأردف: "نطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية ببذل جهود عاجلة لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على منع أي خطوات تصعيدية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".