عقب سيطرتها على الرقة.. دمشق تفرج عن 126 "قاصراً" من داعش كانوا بسجن الأقتان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية السورية أطلقت سراح 126 معتقلاً من المنتمين لتنظيم "داعش" من سجن "الأقتان" في محافظة الرقة، وذلك تزامناً مع التغيرات الميدانية الواسعة وانتقال السيطرة على المنطقة إلى دمشق.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن بسطت الحكومة السورية سيطرتها على سجن "الأقتان"، الذي كان يقع سابقاً تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش السوري في محافظات حلب والرقة ودير الزور.

ونقلت التقارير عن مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية، أن قرار الإفراج جاء بذريعة أن المعتقلين هم "دون السن القانونية". وأوضح المصدر أن القرار اتُخذ بعد تدقيق البيانات الشخصية للنزلاء عبر التطبيق الرقمي الجديد "صوتك مسموع" – الذي أطلقته الوزارة في 21 كانون الثاني 2025 – حيث تأكدت السلطات أن أعمار المفرج عنهم تقل عن 18 عاماً.

وفي الوقت الذي بررت فيه السلطات الخطوة بالجوانب القانونية المتعلقة بالعمر، التزمت المصادر الرسمية الصمت حيال أي تقييم للمخاطر الأمنية التي قد تترتب على إطلاق سراح هؤلاء العناصر المرتبطين بالتنظيم في هذا التوقيت الحساس، مما يثير تساؤلات حول آليات إعادة دمجهم أو الرقابة عليهم في ظل الظروف الراهنة.