الرئيس بارزاني يرحّب بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ويؤكد دعمه لتجاوز التحديات

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، رسالة رحّب فيها بقرار الإطار التنسيقي القاضي بتسمية السيد نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئيس وزراء العراق.

وأعرب بارزاني، في رسالته الصادرة اليوم السبت 24 كانون الثاني 2026، عن تهانيه للسيد المالكي بمناسبة ترشيحه للمنصب، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه.

وأكد الرئيس بارزاني استعدادَه لدعم السيد المالكي في معالجة القضايا العالقة والخلافات القائمة، والعمل المشترك على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة للعراق