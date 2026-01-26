تحت عنوان "أكاذيب".. أربيل تحتضن معرضاً فنياً لـ"سارا كرم" في غاليري ميديا

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- احتضنت العاصمة أربيل، اليوم الإثنين 26 كانون الثاني 2026، افتتاح معرض فني متميز للفنانة سارا كرم، حمل عنوان "أكاذيب" (درۆ)، مقدماً رؤية فنية معاصرة عبر أسلوب "الفن التركيبي" (Installation Art).

وافتتح المعرض محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في قاعة "غاليري ميديا"، بحضور مدير عام الثقافة والفنون في المحافظة سيروان عثمان، وازاد لشكري مدير قسم الفنون التشكيلية، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الجمالي.

ويأتي هذا النشاط بتنظيم من قسم الفنون التشكيلية التابع للمديرية العامة للثقافة والشباب في أربيل، في إطار دعم الحراك الفني وفتح آفاق جديدة للتعبير البصري في الإقليم.

وخلال جولته في أروقة المعرض، اطلع محافظ أربيل على الأعمال المعروضة التي تعكس تجربة الفنانة سارا كرم، حيث أثنى خوشناو على جهودها الإبداعية، مؤكداً دعم المحافظة للنشاطات الثقافية التي تغني المشهد الفني في كوردستان، متمنياً لها دوام النجاح والتألق.

يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور والمهتمين لمدة ثلاثة أيام، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً في قاعة غاليري ميديا بوسط العاصمة أربيل.