مطران كنيسة الحسكة: الحروب تؤثر سلباً على التعايش السلمي

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- سلط مارموريس عميسح، مطران كنيسة الحسكة، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، الضوء على أهمية التعايش السلمي بين مختلف المكونات في منطقة الجزيرة، وذلك في تصريح خاص لـ "رامان حسو"، موفد كوردستان 24 إلى روژافا (غرب كوردستان).

وقال مارموريس: "نحن ككورد وعرب ومسيحيين وإيزيديين وكافة المكونات الأخرى، لدينا تاريخ طويل من التعايش والاحترام المتبادل في هذه المنطقة".

وأشار إلى الآثار السلبية للحروب والاشتباكات على حياة الناس، قائلاً: "للأسف، وبسبب الحرب وعدم الاستقرار، اضطر عدد كبير من أبناء شعبنا، ولا سيما المسيحيين، إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم والنزوح".

ودعا مطران كنيسة الحسكة إلى عودة الأمن والسلام للمنطقة، مشدداً على ضرورة عمل جميع الأطراف للحفاظ على روح التعايش، وأضاف: "السلام هو مطلبنا الأساسي لجميع مكونات الجزيرة. يجب أن نعمل جميعاً معاً لإعادة إعمار بلادنا وتوفير حياة كريمة لجميع السكان، دون تمييز ديني أو قومي".

وأكد مارموريس خلال حديثه على أهمية توعية الشباب بمخاطر العنف والتطرف، قائلاً: "إن تربية جيل جديد يؤمن بالتعايش والتسامح هي المفتاح لمستقبل مشرق لمنطقتنا".