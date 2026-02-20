الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الخارجية الألمانية، المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران وسط مخاوف من احتمال تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقامت الخارجية الألمانية بتحديث توصياتها الأمنية ونصائحها بخصوص السفر إلى إيران، اعتبارا من نوفمبر 2026.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية: "يُنصح المواطنون الألمان بمغادرة إيران".

وجرت الإشارة إلى أن السفارة الألمانية في طهران لا تستطيع حاليا سوى تقديم مساعدة قنصلية محدودة في الموقع.

وفي يوم الجمعة، دعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، جميع المواطنين البولنديين إلى مغادرة إيران، باستثناء طاقم السفارة، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الأمريكي المحتمل ضد طهران.

يوم أمس، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شنّ ضربة عسكرية أولية محدودة على المنشآت العسكرية والحكومية الإيرانية لإجبار إيران على توقيع الاتفاق النووي.

وإذا لم توافق إيران على مطالب ترامب بوقف تخصيب اليورانيوم، فسترد الولايات المتحدة بحملة عسكرية واسعة النطاق.

واليوم الجمعة، أعلنت إيران أنها تعتزم إعداد مسودة اتفاق بشأن برنامجها النووي لتقديمها إلى الولايات المتحدة "خلال يومين أو ثلاثة"، وذلك في حين يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.

وبعد جولة محادثات عقدها الطرفان مطلع الأسبوع، قال ترامب إنه سيمنح نفسه مهلة تراوح بين "عشرة" إلى "خمسة عشر يوما" لتحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكنا، أو ما إذا كان سيلجأ إلى القوة.