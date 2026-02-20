مقتل مواطن وإصابة ابنه في انفجار لغم بمرتفعات قضاء چۆمان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- لقي مواطن مصرعه وأصيب ابنه بجروح، مساء اليوم الجمعة 20 شباط 2026، إثر انفجار لغم أرضي في مرتفعات "كاني گۆڵینان" التابعة لقرية "ناوەندە" ضمن حدود قضاء چۆمان.

وأفاد نزار چتو، الضابط في الدفاع المدني بقضاء چۆمان، في تصريح لـ كوردستان 24، بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تبين أن المواطن "يادگار كريم" البالغ من العمر 46 عاماً قد فارق الحياة نتيجة الانفجار، فيما أُصيب ابنه "محمد يادگار" البالغ من العمر 11 عاماً.

من جانبه، أوضح روەند مغدید، المتحدث باسم الدفاع المدني في سۆران، أن الأب وابنه كانا قد قصدا المنطقة لجمع الأعشاب الربيعية وقاما بالعبث بمخلفات متفجرة.

مشيراً إلى أن الابن تمكن عقب وقوع الانفجار من الوصول إلى أسفل الجبل وإبلاغ الفرق المختصة.

وأضاف المتحدث أن خطورة المنطقة لكونها حقل ألغام استدعت تشكيل ثلاث فرق بحث بإشراف مديري الدفاع المدني في سۆران وچۆمان، وبالتعاون مع خبراء محليين، حيث تمكنوا بحذر شديد من العثور على جثة الأب وانتشالها.

وفي السياق ذاته، أكد محمد جبار، مدير مستشفى چۆمان، لـ كوردستان 24، أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للطفل محمد فور وصوله للمستشفى، إلا أنه تقرر نقله إلى مستشفى الطوارئ (الإيمرجنسي) في أربيل نظراً لعدم استقرار حالته الصحية.