الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 346 صاروخاً ومسيرة إيرانية استهدفت البلاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه أراضي الدولة، مؤكدة كفاءة منظوماتها الدفاعية في التصدي لهذا الهجوم الواسع.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الأحد، 1 شباط/فبراير 2026، أوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط وتدمير الغالبية العظمى من الأهداف المعادية، والتي بلغ مجموعها 346 هدفاً، توزعت بين 137 صاروخاً و209 طائرات مسيرة (درون) كانت موجهة نحو مناطق مختلفة في البلاد.

وشددت وزارة الدفاع في بيانها على أنها في حالة "تأهب قصوى" وجهوزية تامة لمواجهة أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار وسيادة الإمارات، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تشكل الأولوية القصوى في استراتيجيتها الدفاعية.

ويأتي هذا التصعيد الإيراني غير المسبوق ضد دول الخليج في أعقاب عمليات عسكرية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل العمق الإيراني، مما أدى إلى توترات أمنية خطيرة في المنطقة.