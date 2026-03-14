رئيس الحكومة ومبعوث الرئيس الأمريكي يدينان الهجمات على إقليم كوردستان والسفارة الأمريكية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت 14 آذار (مارس) 2026، اتصالاً هاتفياً من السفير توم برّاك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وأدان الجانبان الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان والسفارة الأمريكية في بغداد.

كذلك شدد الجانبان على ضرورة إدامة التواصل المشترك.



