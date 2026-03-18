برلماني عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: رئاسة البرلمان تؤكد على الحقوق الدستورية للإقليم وعدم المساس بالرواتب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني (يكگرتوو)، أن هناك إجماعاً نيابياً، بدعم من رئاسة البرلمان، على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان وفقاً للأطر والمواد التي نص عليها الدستور العراقي.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 18 آذار 2026، قال النائب عمر محمد: "إن مجلس النواب عقد جلسة ركزت على ملفين أساسيين؛ الملف الأول والبارز هو مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، المتوقف منذ الثامن من آذار الجاري، لما له من أهمية قصوى في تأمين الاحتياجات المحلية".

وأضاف محمد أن رئيس مجلس النواب شدد خلال الجلسة على "عدم المساس برواتب موظفي إقليم كوردستان تحت أي ظرف"، لافتاً إلى أن التوجه العام داخل البرلمان يدفع باتجاه الالتزام الكامل بالحقوق الدستورية للإقليم كما وردت في نص الدستور.

وفي سياق آخر، تطرق النائب إلى الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية أقرّت بأن هذه العمليات تسببت بأضرار وخسائر كبيرة للدولة العراقية بشكل عام.

شهدت الجلسة حضوراً حكومياً رفيع المستوى لقطاع الطاقة، ضم كلاً من نائب رئيس الوزراء لؤون الطاقة – وزير النفط، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع، بالإضافة إلى المدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، والمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية.