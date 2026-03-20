فون دير لاين: الهجمات الإيرانية على السفن التجارية تضرب أمن الطاقة في أوروبا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% نتيجة التوترات العسكرية الجارية، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمواجهة هذا الارتفاع وتداعياته الاقتصادية.

وأشارت فون دير لاين، في تصريح صحفي، إلى أن أمن واستقرار قبرص جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي ككل. وأوضحت أن الأزمات الناجمة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي والأوروبي، مؤكدة أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة في أوروبا.

وأضافت رئيسة المفوضية: "نحن في تنسيق مستمر لردع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، فكلما تعمقت الصراعات والتعقيدات السياسية، ارتفعت التكاليف بشكل أكبر. لقد تسببت هذه الحرب بالفعل في زيادة أسعار الطاقة بنسبة 30%".

وفي سياق متصل، لفتت فون دير لاين إلى أن موجة الغلاء طالت كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما قطاع الكهرباء الذي شهد قفزة "خيالية"؛ حيث ارتفعت أسعاره بمقدار 15 ضعفاً مقارنة بالفترات السابقة.

واختتمت تصريحها بالقول: "نعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لتقليل حدة هذه الأزمة على المواطنين، ونسعى حالياً لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض الضرائب المفروضة على الكهرباء وتخفيف العبء المالي عن كاهل المستهلكين".