ميرتس يعرب عن امتنانه لترامب لتأجيله ضرب محطات الطاقة الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين عن امتنانه للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إعلانه إرجاء الضربات على محطات توليد الكهرباء الإيرانية وحديثه عن محادثات مع طهران.

وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشيرا إلى اتصاله الهاتفي مع ترامب الأحد "أعربتُ له عن مخاوفي بشأن الضربات التي أُعلن عنها على محطات توليد الكهرباء في إيران... وأنا ممتن لأنه قال اليوم إنه أجَّلها خمسة أيام".

وأضاف أنه كذلك ممتن لترامب لأنه "فتح الباب أمام إمكانية التواصل المباشر والفوري مع القيادة الإيرانية".

المصدر: فرانس برس