وكالة فارس للأنباء: "خطط خاصة" لتل أبيب وحلفائها الإقليميين الليلة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة فارس للأنباء، شبه الرسمية في إيران، يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة، أن خططاً تُعدّ لتنفيذ عمليات محتملة تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين.

ونقلت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري الإسلامي، عن مصدر قوله: "تُعدّ خطط خاصة الليلة لتل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين، من شأنها أن تقضي تماماً على أي أمل في التفاوض لدى المعتدين".

ولم يُقدّم التقرير مزيداً من التفاصيل حول طبيعة هذه الخطط المزعومة.

ووفقاً للتقرير نفسه، أشارت مصادر إيرانية أيضاً إلى أن الوضع في مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب حتى لو انتهى النزاع في نهاية المطاف.

يُعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من استهلاك السوائل البترولية العالمية، مما يجعل الاستقرار في الممر المائي أمراً حيوياً لأسواق الطاقة العالمية.



المصدر: وکالة فارس للانباء