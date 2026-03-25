لليوم الثاني على التوالي.. غارات جوية "مجهولة" تستهدف قاعدة الحبانية في الأنبار وحصيلة الضحايا ترتفع

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تجددت الغارات الجوية على مواقع الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، حيث شنت مقاتلات حربية "مجهولة"، صباح اليوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، ضربات مكثفة استهدفت قاعدة الحبانية العسكرية غربي البلاد، وذلك بالتزامن مع تصاعد حاد في حدة التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأفاد مصدر أمني، بأن القصف الجوي لهذا اليوم ركز بشكل مباشر على مقر تابع لقسم الاستخبارات في الحشد الشعبي داخل القاعدة، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية لم تؤكد بعد حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن هذا الهجوم الجديد حتى لحظة إعداد الخبر.

ويُعد هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه الذي يطال القاعدة ذاتها خلال أقل من 24 ساعة؛ إذ يأتي استكمالاً لسلسلة غارات بدأت ليل الإثنين/ الثلاثاء. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأول الذي وقع ليلة أمس إلى 25 عنصراً من الحشد الشعبي بين قتيل وجريح، حيث أكدت المصادر مقتل 10 مقاتلين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، مع الإشارة إلى أن هذه الأعداد لا تزال مرشحة للزيادة نظراً لخطورة بعض الإصابات.

من جانبها، نعت هيئة الحشد الشعبي في بيان رسمي قائد عملياتها في محافظة الأنبار، "سعد دواي"، الذي قضى جراء القصف الأخير، ليكون أبرز الشخصيات القيادية التي تم استهدافها في هذا التصعيد الجوي المستمر على مواقع القاعدة العسكرية.

المصدر: الوکالات



