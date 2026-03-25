مرور أربيل تحذر السائقين من موجة أمطار غزيرة وتصدر توجيهات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم، تحذيراً موجهاً إلى كافة السائقين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وذلك تزامناً مع توقعات الأنواء الجوية التي تشير إلى وصول موجة من الأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن التوقعات الجوية تؤكد تعرض إقليم كوردستان بشكل عام، ومحافظة أربيل بمركزها وأطرافها بشكل خاص، لموجة أمطار يومي الخميس والجمعة المصادفين (26 و27 آذار 2026).

وأشار البيان إلى احتمالية ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع والأحياء داخل المدينة، فضلاً عن صعوبة القيادة على الطرق الخارجية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ودعت مديرية المرور السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتناع عن استخدام الطرق والشوارع إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك لحين انتهاء الموجة واستقرار الحالة الجوية، تجنباً لوقوع حوادث غير مرغوب فيها.

واختتمت المديرية بيانها بالتمني بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على الأرواح والممتلكات.