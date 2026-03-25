رئيس الحكومة: سنبذل كل ما في وسعنا لحماية كوردستان والذود عن حقوقنا وتراب وطننا

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 آذار (مارس) 2026، في مراسم العزاء التي أقيمت في سوران على أرواح كوكبة من أبطال البيشمركة الستة، الذين استشهدوا إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وبعد أدائه واجب العزاء، أدلى رئيس الحكومة بتصريح صحفي جدد فيه التزامه بالمضي على خطى الشهداء، معرباً عن بالغ حزنه ومواساته لجناب الرئيس بارزاني ولعوائل الشهداء الأبرار ولعموم شعب كوردستان، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد أن هؤلاء الأبطال ارتقوا شهداء بفعل الغدر والخيانة، مشيراً إلى أن الهجوم الذي استهدف البيشمركة اُرتكب دون أي مسوغٍ أو مبرر، مبيناً أن شعب كوردستان يعيش اليوم بعزة وكرامة بفضل الدماء الزكية لهؤلاء الشهداء، وأن الإقليم يستمد شموخه ومكانته من هذه التضحيات، مشدداً على أن دماء الشهداء لم تذهب سدىً في أي وقت مضى، ولن تذهب هدراً هذه المرة أيضاً.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على موقف الإقليم الرافض للانجرار إلى أي حرب، وقال: "نريد أن تبقى كوردستان ملاذاً آمناً، وسنقوم بكل ما يُمليه علينا الواجب لحمايتها، والذود عن كرامتنا وحقوقنا وتراب وطننا، وسنبقى ثابتين على هذا الدرب، درب شهدائنا الأبرار، ونهج الرئيس بارزاني".