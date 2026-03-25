ألمانيا وبريطانيا تقدمان تعازيهما لوزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت حكومتا ألمانيا وبريطانيا عن تعازيهما ومواساتهما لوزارة البیشمركة إثر استشهاد ستة من مقاتليها.

وذكرت وزارة البیشمركة في حكومة إقليم كوردستان، في بيان صدر يوم الأربعاء 25 آذار 2026، أن الحكومتين الألمانية والبريطانية وجهتا رسالتي تعزية منفصلتين إلى الوزارة.

ووفقاً للبيان، قدمت كل من ألمانيا وبريطانيا تعازيهما العميقة وتضامنهما مع وزارة البیشمركة جراء استشهاد المقاتلين الستة.

كما أعرب البلدان عن حزنهما وتقديرهما للتضحيات التي تقدمها قوات البیشمركة، مؤكدين مشاطرتهما الأحزان لشعب كوردستان والوزارة، مع توجيه المواساة لعوائل الشهداء وذويهم.

يأتي ذلك في أعقاب هجومين منفصلين وقعا فجر الثلاثاء 24 آذار 2026، حيث استُهدفت مقرات تابعة للفرقة السابعة مشاة (المنطقة الأولى) وقوة من الفرقة الخامسة مشاة التابعة لقوات البیشمركة في حدود قضاء سوران بستة صواريخ باليستية إيرانية، مما أسفر عن استشهاد ستة من البیشمركة وإصابة 30 آخرين بجروح.