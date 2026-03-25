باكستان نقلت إلى إيران خطة أميركية من 15 نقطة لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤولان رفيعا المستوى في إسلام آباد لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أُرسل إلى طهران عبر وسطاء باكستانيين.

وأكد المسؤولان أن الخطة المكونة من 15 بندا لوقف الحرب التي طالت معظم أنحاء الشرق الأوسط.

وتُطرح باكستان كوسيط محتمل في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب نظرا لعلاقاتها التاريخية مع كل من إيران والولايات المتحدة، فضلا عن علاقاتها الوثيقة مع جهات عدة في المنطقة.

جاء هذا التأكيد بعد إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بقرب إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر، وإعلان طهران أنها ستسمح بمرور سفن النفط "غير المعادية" عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقد أجرى الوزراء شهباز شريف ونائبه وزير الخارجية إسحاق دار اتصالات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وأكدا استعدادهما لاستضافة أي محادثات.

كما حرصت باكستان على الحفاظ على علاقات جيدة مع الحلفاء في الخليج. وصباح الأربعاء، أفاد مكتب شريف بأنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتربط إسلام آباد والرياض اتفاقية دفاع مشترك وقّعها البلدان العام الماضي.

وأفاد مسؤولون كبار بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير شارك أيضا في الجهود الدبلوماسية، وتحدث مع ترامب الأحد.

وفي وقت سابق الأربعاء، نفى سفير إيران لدى باكستان حدوث أي محادثات بين واشنطن وطهران، رغم إشارة ترامب إلى إحراز تقدم مبدئي.

وقال رضا أميري مقدم "بناء على معلوماتي وبخلاف مزاعم ترامب، لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بين البلدين".

المصدر: فرانس برس