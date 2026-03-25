الإمارات العربية المتحدة تدين الهجمات على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقرين عسكريين في إقليم كوردستان.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف قوات البيشمركة.

وجاء في البيان: إن هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً ومحاولة تخريبية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي".

كما أعربت الإمارات مجدداً عن تضامنها الكامل مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، مؤكدة دعمها لأي خطوة من شأنها حماية الأمن وسلامة المواطنين واستقرار المنطقة.

وفي ختام البيان، تقدمت وزارة الخارجية الإماراتية بخالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهداء وللشعب العراقي وحكومة إقليم كوردستان، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الهجوم.