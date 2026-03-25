ست دول عربية تطالب العراق بمنع استهداف دول الجوار من أراضيه

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت ست دول عربية بياناً مشتركاً اليوم الأربعاء، دعت فيه الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل والميليشيات والمجموعات المسلحة من داخل الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار بشكل فوري.

وأوضح البيان المشترك أن هذا المطلب يأتي في إطار الحرص على "العلاقات الأخوية" بين العراق ومحيطه العربي، وضرورة تجنب المزيد من التصعيد الذي قد يزعزع استقرار المنطقة.

وشددت الدول الموقعة وهي (السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، والأردن) على ضرورة سيطرة الدولة العراقية على السلاح ومنع استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على سيادة الدول المجاورة.

وفي لهجة حازمة، أعادت الدول الست التأكيد على "حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس" إزاء ما وصفتها بـ "الهجمات الإجرامية"، وفق ما نقلته (الكويت نيوز).

وأشار البيان صراحة إلى الاستناد لمبادئ الشرعية الدولية، وتحديداً المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول حق الدفاع عن النفس، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، في حال تعرضها لأي عدوان.

واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على حقها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها وحماية سيادتها الوطنية، محملة الجهات المسلحة تبعات استمرار هذه الاستهدافات وتأثيرها على الأمن الإقليمي.