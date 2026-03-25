حزب بيت نهرين الديمقراطي يدين الهجوم الصاروخي الإيراني على مقرات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أدان حزب بيت نهرين الديمقراطي "الهجوم الصاروخي الإيراني الغادر" الذي استهدف مقرات البيشمركة في محور سوران.

معتبراً أن ما جرى بالرغم من أن الإقليم "لم يكن جزءاً من هذا الصراع".

وأكّد الحزب في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن استهداف قوات البيشمركة "كجزء من المنظومة العسكرية العراقية وقوات الجيش العراقي من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة، يعّد انتهاكاً صارخاً على سيادة العراق وأمنه الوطني".

مطالباً الحكومة العراقية "بوجوب منع كل قوة أو جهة تحاول زجها في هذا الصراع الدائر لأكثر من ثلاثة أسابيع".

كما دعاها إلى المسك بـ "زمام أمور البلاد في السلم والحرب وأن تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق والمنطقة".

وفي ختام بيانه، أدان حزب بيت نهرين الديمقراطي "الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المنشآت الحيوية والبنية التحتية والبعثات الدبلوماسية والمطارات والأماكن العامة في الإقليم والعراق والتي تنتهك الأمن والاستقرار في البلاد".