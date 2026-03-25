مسرور بارزاني: نقدّر عالياً التضامن الأميركي في هذا الظرف الحساس

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن شكره وتقديره للسفير الأمريكي توم باراك، إثر تقديم الأخير تعازي بلاده ومواساتها في استشهاد ستة من مقاتلي البيشمركة الأبطال الذين ارتقوا في الهجمات الأخيرة.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد مسرور بارزاني اعتزازه بمستوى التنسيق والتعاطف الذي أبدته الولايات المتحدة تجاه الإقليم.

وقال: نثمن عالياً الشراكة القائمة بين حكومة إقليم كوردستان والولايات المتحدة في هذا الوقت الحساس.

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية الاستقرار الدبلوماسي والأمني، مشيراً إلى تطلعه لاستمرار الحوارات واللقاءات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن المنطقة في ظل التحديات الراهنة.