تضامن آشوري مع إقليم كوردستان: البيشمركة حماة السلام والازدهار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس مؤسسة "الآشوريين من أجل العدالة"، سام دارمو، بأشد العبارات الهجوم الذي شنه "النظام الإيراني على مواقع تابعة لقوات البيشمركة في قضاء سوران شمال أربيل" والذي أسفر عن استشهاد ستة مقاتلين من البيشمركة وإصابة نحو 30 آخرين.

وفي رسالة رسمية وجهها إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وصف دارمو العملية بـ"الهجوم الجبان".

مؤكداً وقوف المؤسسة إلى جانب شعب كوردستان في هذا الظرف العصيب.

وجاء في نص الرسالة: إن قوات البيشمركة هي حماة السلام والازدهار في إقليم كوردستان.

كما قدم رئيس المؤسسة تعازيه الحارة إلى مسرور بارزاني وعوائل الشهداء الأبطال وعموم شعب كوردستان، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين سقطوا جراء هذا التصعيد العسكري.